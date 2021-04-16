Снятие части пенсионных накоплений из ЕНПФ привело в Казахстане к росту цен на жилье. Такую тенденцию представители банков и министерств наблюдают уже пару месяцев. Однако грядущее лето должно изменить положение на рынке недвижимости, передает alau.kz

Жилищная программа «Нурлы жер» в прошлом году позволила построить больше 15 млн кв.м жилья по всей стране и ввести в эксплуатацию 140 тысяч жилых домов. Для 2020 года эта статистика оказалась позитивной. Ведь оба показателя значительно выросли по сравнению с 2019 годом. Вот только не все отстроенное жилье оказалось по душе их новым владельцам. Первый вице-министр индустрии и инфраструктурного развития заговорил о жалобах от людей на некачественно выполненную строителями работу.

«С жалобами сталкиваемся постоянно. Постоянно приходится в ручном режиме обращаться к акиматам, чтобы они разбирались. На уровне республики мы практически разработали системные меры, мы вводим цифровую систему. К ней уже подключены все технадзоры, все ГАСКи. В перспективе к ней будут подключены все строительные компании, которые осуществляют строительство в нашей стране»,- рассказал на столичном брифинге первый вице-министр индустрии и инфраструктурного развития Каирбек Ускенбаев.

Планируется, что строительные организации будут размещать на специальном портале фото и видео со стройки, а также электронные версии своих журналов о выполненных работах. Доступ к этим файлам будет у правоохранительных органов, а в перспективе и людей, которые вложились в строящееся жилье. По задумке наблюдать за подрядчиками так будет намного проще, а недочеты строительства смогут выявить еще до завершения работ. Кроме того планируется усилить ответственность подрядных организаций за некачественно выполненную работу. Насколько серьезными будут новые меры, станет известно до конца этого года. Еще один вопрос, который связан с жильем — цены. Несколько месяцев назад казахстанцы стали наблюдать их рост, как на первичном, так и на вторичном рынке. В министерстве индустрии посчитали, что причина в снятии большим числом людей своих пенсионных накоплений для покупки жилья. Высокий спрос и спровоцировал увеличение стоимости за квадратные метры.

«Я думаю, что первый вал, когда люди стали использовать деньги пенсионного фонда мы выдержали. Поэтому основной удар уже пришелся, и люди уже приобрели и заключили соответствующие намерения и договора, и документы. Поэтому ажиотаж в апреле мае мы думаем, что будем падать, и к июню по нашим прогнозам цены стабилизируются»,- сказал Каирбек Ускенбаев.

С таким мнением согласны и представители «Отбасы банка». Они считают, что несмотря на бессрочность программы по снятию пенсионных, дальнейшего ажиотажа на рынке недвижимости происходить не должно.

«Суммы, которые идут теперь в заявках очень сильно уменьшились. Если в январе и феврале это были суммы 15 миллионов и более, то есть это люди, которые имели самые большие накопления, то сейчас средняя сумма заявки от 1 до 2 миллионов тенге»,- сообщила в ходе брифинга Ляззат Ибрагимова, председатель АО «Отбасы банк».

Снижение сумм в заявках на кредиты, по мнению Ляззат Ибрагимовой, не может дать существенный рост цен. Причем не только на уровне столичного жилья, но и в областных центрах. Что касается отдаленных регионов страны, то в министерстве уже рассматривают вопрос о внедрении жил.строительства на селе. По имеющимся у ведомства данным в 76 районах Казахстана требуется 285 тысяч кв.м жилья. Новый механизм должен помочь субсидировать до половины всех расходов строительных компаний со стороны государства. Потребоваться на это может свыше 14 миллиардов тенге из средств республиканского бюджета.

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