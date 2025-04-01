Комитет госдоходов начнет проверять фитнес-клубы и рестораны, передает LS.
«С целью сопоставления фактических расходов и доходов КГД начинает хронометражные проверки в сегменте крупнейших премиальных фитнес-клубов и ресторанов», – говорится в сообщении.
Вместе с тем сообщается, что на текущий момент в госбюджет поступило свыше 27 млрд тенге налогов. Из них стройкомпании уплатили 16,5 млрд тенге, организации торговли – 2,8 млрд тенге, сфера услуг – 2,1 млрд тенге, другие отрасли – 5,6 млрд тенге.
В конце февраля 2025 года премьер-министр Олжас Бектенов предупредил крупный бизнес страны о том, что они должны в течение двух недель доплатить все налоги, иначе последуют жесткие меры.
Мы есть в YouTube и в Google News, в социальных сетях ВК, Одноклассники, Фейсбук, Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.