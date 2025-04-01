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Грядут проверки. Налоговики теперь взялись за рестораны и фитнес-залы

— Сегодня, 20:19
Изображение для новости: Грядут проверки. Налоговики теперь взялись за рестораны и фитнес-залы

pixabay.com

Комитет госдоходов начнет проверять фитнес-клубы и рестораны, передает LS.

«С целью сопоставления фактических расходов и доходов КГД начинает хронометражные проверки в сегменте крупнейших премиальных фитнес-клубов и ресторанов», – говорится в сообщении.

Вместе с тем сообщается, что на текущий момент в госбюджет поступило свыше 27 млрд тенге налогов. Из них стройкомпании уплатили 16,5 млрд тенге, организации торговли – 2,8 млрд тенге, сфера услуг – 2,1 млрд тенге, другие отрасли – 5,6 млрд тенге.

В конце февраля 2025 года премьер-министр Олжас Бектенов предупредил крупный бизнес страны о том, что они должны в течение двух недель доплатить все налоги, иначе последуют жесткие меры.


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