Грязевой плен. 20 человек спасли в Костанайской области

Костанайские спасатели пришли на помощь в вызволении из грязевого плена.
За минувшую ночь спасатели Костанайского района эвакуировали 20 человек, в том числе 7 детей, из застрявших в грязи машин.
Инцидент произошел близ села Аккабак.
Из-за дождя размыло грунт, в результате чего отдыхающие на озере Аккабак не смогли самостоятельно добраться до дома на своих авто.
Силами спасателей, эвакуированные доставлены до города Тобыл, в медицинской помощи не нуждались.
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