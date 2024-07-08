Грязевой плен. 20 человек спасли в Костанайской области

Костанайские спасатели пришли на помощь в вызволении из грязевого плена.

За минувшую ночь спасатели Костанайского района эвакуировали 20 человек, в том числе 7 детей, из застрявших в грязи машин.

Инцидент произошел близ села Аккабак.

Из-за дождя размыло грунт, в результате чего отдыхающие на озере Аккабак не смогли самостоятельно добраться до дома на своих авто.

Силами спасателей, эвакуированные доставлены до города Тобыл, в медицинской помощи не нуждались.

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