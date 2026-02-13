По данным РГП «Казгидромет», по итогам 2025 года в 11 городах Казахстана зафиксирован устойчиво высокий уровень загрязнения атмосферного воздуха. В числе наиболее проблемных — Алматы, Усть-Каменогорск, Караганда, Темиртау и Актобе, передает rus.baq.kz
Меры Минэкологии по снижению выбросов
Министерство экологии и природных ресурсов РК проводит системную работу по сокращению экологической нагрузки. На промышленных предприятиях внедряются наилучшие доступные технологии, модернизируется теплоэнергетика, осуществляется переход на более экологичные стандарты производства.
Малые источники — значительная доля загрязнения
Существенную часть выбросов формируют автотранспорт, частный сектор и объекты малого бизнеса. В Алматы около 60% загрязнений приходится на транспорт, более 12% — на частные дома и малые котельные.
Опыт Пекина: комплексный подход к чистому воздуху
Для изучения международной практики представители ведомства посетили Китай. В Пекине реализуются меры по переводу транспорта на электротягу, ужесточению требований к предприятиям, созданию экологических зон и контролю за уровнем мелкодисперсной пыли PM2.5.
Новые правила на 2026–2028 годы
Минэкологии поручило акиматам разработать обновлённые Правила по охране атмосферного воздуха. Среди предлагаемых мер — газификация частного сектора, запрет твёрдого топлива в малых котельных, стимулирование перехода транспорта на газ и электричество, а также создание зелёных поясов вокруг промышленных зон.
Усиление регионального контроля
Акиматам также поручено активизировать работу по формированию сводных расчётов загрязнения и достижению целевых показателей качества окружающей среды. Эксперты считают, что комплексный и системный подход позволит постепенно улучшить экологическую ситуацию в стране.
