По данным РГП «Казгидромет», по итогам 2025 года в 11 городах Казахстана зафиксирован устойчиво высокий уровень загрязнения атмосферного воздуха. В числе наиболее проблемных — Алматы, Усть-Каменогорск, Караганда, Темиртау и Актобе, передает rus.baq.kz

Меры Минэкологии по снижению выбросов

Министерство экологии и природных ресурсов РК проводит системную работу по сокращению экологической нагрузки. На промышленных предприятиях внедряются наилучшие доступные технологии, модернизируется теплоэнергетика, осуществляется переход на более экологичные стандарты производства.

Малые источники — значительная доля загрязнения

Существенную часть выбросов формируют автотранспорт, частный сектор и объекты малого бизнеса. В Алматы около 60% загрязнений приходится на транспорт, более 12% — на частные дома и малые котельные.

Опыт Пекина: комплексный подход к чистому воздуху

Для изучения международной практики представители ведомства посетили Китай. В Пекине реализуются меры по переводу транспорта на электротягу, ужесточению требований к предприятиям, созданию экологических зон и контролю за уровнем мелкодисперсной пыли PM2.5.

Новые правила на 2026–2028 годы

Минэкологии поручило акиматам разработать обновлённые Правила по охране атмосферного воздуха. Среди предлагаемых мер — газификация частного сектора, запрет твёрдого топлива в малых котельных, стимулирование перехода транспорта на газ и электричество, а также создание зелёных поясов вокруг промышленных зон.

Усиление регионального контроля

Акиматам также поручено активизировать работу по формированию сводных расчётов загрязнения и достижению целевых показателей качества окружающей среды. Эксперты считают, что комплексный и системный подход позволит постепенно улучшить экологическую ситуацию в стране.

