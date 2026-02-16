Гроза, град и усиление ветра: прогноз погоды для Костанайской области

В Костанайской области ожидается неустойчивая погода. Ночью на севере и востоке пройдут дожди с грозами. Днём осадки сохранятся уже на западе и севере региона, местами возможен град.
Ветер юго-западный 9–14 м/с, на западе, севере и востоке области порывы достигнут 15–20 м/с, днём местами усиливаясь до 23 м/с.
Температура воздуха ночью составит 2–7 градусов тепла, на юге области — до +10. Днём ожидается 12–17 градусов, на юге — до +22.
В Костанай прогнозируется переменная облачность. Днём пройдут дождь и гроза. Ветер юго-западный 9–14 м/с с порывами до 15–20 м/с. Температура ночью 3–5 градусов, днём — 14–16 тепла.
Очереди на футбол: аким Костаная поручил расширить спортзоны
Новая площадка — старые проблемы: жалобы жителей Костаная
