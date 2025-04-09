10 апреля на западе, севере, юге Костанайской области дождь, гроза, пыльная буря. Ночью и утром на западе, юге области туман.

Ветер южный, юго-западный ночью 9-14, на юге области 15-20 м/с, днем 15-20, на севере, востоке области 23-28 м/с. Температура воздуха ночью 7-12, на юге области 15, днем

20-25 тепла.

В Костанае ожидается переменная облачность, днем дождь, гроза.

Ветер южный, юго-западный ночью 9-14 м/с, днем 15-20, порывы 23-28 м/с. Температура воздуха ночью 10-12, днем 23-25 тепла.

Совсем скоро на этом пустыре, который сейчас расчищает техника, появится большой парк. Это территория в...

Многоэтажный дом, находящийся в самом центре Костаная, по улице Толстого, начали строить в 2023 году....

Мы есть в YouTube и в Google News, в социальных сетях ВК, Одноклассники, Фейсбук, Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.