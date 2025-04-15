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Гроза и заморозки. Штормовое предупреждение распространили синоптики

— Сегодня, 17:26
Изображение для новости: Гроза и заморозки. Штормовое предупреждение распространили синоптики

pixabay.com

16 апреля днем на севере Костанайской области дождь, гроза. Ночью и утром на западе, юге области туман. Ветер юго-западный 9-14, днем порывы 15-20 м/с.

Температура воздуха ночью 0-5 тепла, на западе, востоке области заморозки 3 градуса, днем 13-18 тепла.

В Костанае ожидается переменная облачность, без осадков.

Ветер юго-западный 9-14, днем порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 0-2, днем 16-18 тепла.



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