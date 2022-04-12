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Гроза, туман. Прогноз погоды в Костанае и области 13 апреля

tengrinews.kz

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Прогноз погоды озвучили синоптики «Казгидромета». 

На западе, юге области дождь, гроза, туман. Ветер восточный 9-14, днем на востоке области порывы 15-20 м/с.

Температура воздуха ночью 1-6, на юге области 9, днем 10-15, на юге области 19 тепла.

В Костанае ожидается переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 9-14 м/с.

Температура воздуха ночью 3-5, днем 13-15 тепла.

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