Грубое нарушение общественного порядка пресечено полицейскими вечером 21 июля в Костанае. Как пояснили сотрудники областного полицейского департамента, в районе ТРЦ «ЦУМ» четверо молодых людей распивали алкоголь.
На замечания двое из них отреагировали агрессивно и оказали сопротивление сотрудникам полиции. Все участники конфликта были задержаны и доставлены в городское управление полиции. В действиях двух из них усматриваются признаки хулиганства совершенное группой лиц, с применением насилия и сопротивлением представителю власти. Возбуждено уголовное дело.
Максимальное наказание по этой статье — до 6 лет лишения свободы.
Кроме того, в отношении всех четверых составлены административные материалы за неповиновение законным требованиям сотрудников полиции. Полицейские призывают граждан соблюдать закон и порядок.
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