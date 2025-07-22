Грубое нарушение общественного порядка пресечено полицейскими вечером 21 июля в Костанае. Как пояснили сотрудники областного полицейского департамента, в районе ТРЦ «ЦУМ» четверо молодых людей распивали алкоголь.

На замечания двое из них отреагировали агрессивно и оказали сопротивление сотрудникам полиции. Все участники конфликта были задержаны и доставлены в городское управление полиции. В действиях двух из них усматриваются признаки хулиганства совершенное группой лиц, с применением насилия и сопротивлением представителю власти. Возбуждено уголовное дело.

Максимальное наказание по этой статье — до 6 лет лишения свободы.

Кроме того, в отношении всех четверых составлены административные материалы за неповиновение законным требованиям сотрудников полиции. Полицейские призывают граждан соблюдать закон и порядок.

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