Грозит изъятие авто. Выявлены факты незаконной постановки на госучет автомобиля без уплаты таможенных пошлин

По временному ввозу иностранными гражданами оформлены 1735 автотранспортных средств (в то числе гражданами Грузии – 1722 авто) с освобождением уплаты ТПиН.

Департамент государственных доходов по Мангистауской области информирует, что за первый квартал 2022 года в регионе оформлены таможенные декларации в отношении 3067 автотранспортных средств.

Из них по таможенной процедуре импорта оформлено 1332 авто с уплатой таможенных платежей и налогов (ТПиН) на сумму более 3 миллиардов тенге.

При временном ввозе иностранными гражданами на период их временного пребывания легковых автомобилей, таможенные платежи не уплачиваются только при условии их эксплуатации иностранными гражданами.

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Приобретать временно ввезенные транспортные средства, а также эксплуатировать такие машины на территории Казахстана гражданам Казахстана можно только после таможенной очистки и соответственно уплаты причитающихся таможенных пошлин и налогов.

Наблюдается, что после ввоза иностранных транспортных средств для личного пользования, иностранные лица, которые завезли свои автотранспортные средства, через определенное время выезжают с территории Казахстана.

То есть это дает основание полагать, что данные автотранспортные средства были завезены на территорию ЕАЭС уже с целью передачи казахстанскому лицу и постановки на учет на территории Республики Казахстан без каких-либо уплат таможенных пошли и налогов.

На сегодняшний день, Департаментом государственных доходов по Мангистауской области выявлены 603 факта постановки на государственный учет автотранспортных средств без уплаты ТПиН и таможенного декларирования.

Материалы по фактам постановки на учет автомобилей без таможенной очистки переданы в антикоррупционную службу.

В соответствии с таможенным законодательством ЕАЭС и РК, граждане Республики Казахстан, приобретшие временно ввезенные иностранные автомашины у иностранных граждан без таможенной очистки и уплаты таможенных пошлин, несут солидарную ответственность по уплате таможенных платежей.

Таким образом, таможенные пошлины по выявленным фактам будут взыскиваться как с иностранных граждан, так и с граждан Казахстана.

Также, Департаментом инициирована работа по признанию регистрации указанных автомашин недействительной и запрещению их использования на таможенной территории ЕАЭС, направлено обращение в Комитет административной полиции МВД РК.

Необходимо отметить, что нерастаможенные иностранные автомобили, используемые гражданами РК, в т.ч. поставленные на учет без таможенной очистки подлежат задержанию, в порядке главы 52 Кодекса РК «О таможенном регулировании в РК» и водворению в зону таможенного контроля склада временного хранения.

В случае неуплаты таможенных пошлин либо их невывоза в течение месяца после задержания, такие автомобили реализуются, а вырученные от продажи денежные средства перечисляются в бюджет Республики Казахстан.

На данный момент, в результате совместных мероприятий ДГД и Департамента полиции по Мангистауской области задержано и водворено в склад временного хранения 6 автомобилей с государственными регистрационными знаками Грузии под управлением граждан Казахстана. Работа в данном направлении продолжается.

В целях исключения негативных правовых последствий призываем граждан РК перед покупкой легковой автомашины ввезенной из за рубежа убедиться в том, что автомобиль прошел таможенную очистку.

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