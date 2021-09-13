Грозит ли Казахстану девальвация тенге, ответили эксперты

Эксперты и аналитики рассказали, как борьба с высокими ценами, изменения цены на нефть и работа финансовой системы США могут повлиять на курс тенге, передает Tengrinews.kz.

Казахстанцы в течение практически всего года жаловались на высокие цены на продукты. В различных регионах страны резко рос ценник то на картофель и морковь, то на масло и мясо. В своем Послании народу Казахстана Касым-Жомарт Токаев раскритиковал чиновников за рост цен и поручил навести порядок в госорганах, отвечающих за контроль над ценами на продукты. Правительство уже начало принимать меры для снижения инфляции. При этом курс доллара на протяжении года оставался стабильным и не превышал планку в 430 тенге. Казахстанские экономисты и аналитики спрогнозировали, как меры, принимаемые Нацбанком и правительством, повлияют на курс и какое давление на него до конца года могут оказать внешние факторы.

Старший аналитик исследовательской и консалтинговой компании AERC Евгения Пак отмечает, что в ближайшей перспективе курс национальной валюты будет колебаться на текущем уровне в пределах 423-426 тенге за доллар. При этом, по словам эксперта, на курс тенге влияют два противоборствующих фактора. С одной стороны, это решение Нацбанка в отношении изменения базовой ставки. С другой — динамика цен на нефть.

«По базовой ставке: многие экономисты ожидают ее дальнейшего повышения на фоне последних данных по инфляции, что, безусловно, станет фактором укрепления тенге. С другой стороны, последние данные по экономикам США и Китая показывают спад темпов их восстановления, и поэтому, хотя сейчас цены на нефть и выше 70 долларов за баррель, они все еще остаются крайне волатильными. Еще один фактор – это сам индекс доллара США, то есть то, как будет складываться курс доллара по отношению к валютам других стран. Сейчас в США идут яростные споры по поводу того, будет ли ФРС сворачивать количественное смягчение (прим.: увеличение количества выпускаемых в экономику денег) или будет продолжать его. Последние данные по США оказались неутешительными: темпы экономического восстановления страны вдруг резко замедлились. Если количественные смягчения свернут, то доллар будет укрепляться», — сообщила Евгения Пак.

Евгения отметила, что в случае если Нацбанк Казахстана все же примет решение по базовой ставке в сторону ее увеличения, тенговые активы станут более привлекательными для инвесторов, и это должно привести к укреплению валюты, противодействуя внешним факторам, которые могут ослаблять валюту. Экономист отметила, что при борьбе с инфляцией основным инструментом должна быть базовая ставка. Повышение инфляции давит на Национальный банк и его решение по базовой ставке, из-за чего тенге может укрепиться.

«Бывает и обратный эффект, когда сама инфляция влияет на ослабление национальной валюты. То есть если инфляция в стране растет, согласно экономической теории отечественные товары становятся дороже, чем импортные, и происходит переключение спроса на них, что, соответственно, приводит к росту импорта при снижении экспорта, и это приводит к ослаблению валюты — в теории. Однако на практике переключения на данный момент происходить не будет по причине того, что инфляция наблюдается не только в Казахстане, но и за рубежом. Дорожают как отечественные, так и импортные товары», — отметила аналитик.

Эксперт добавила, что меры по понижению инфляции со стороны правительства и Нацбанка в краткосрочной и среднесрочной перспективе должны показать зарубежными инвесторам, что они однозначны в своих целях, что должно повысить привлекательность тенговых активов, а значит, должно привести к укреплению тенге. При этом Евгения отмечает, что основным механизмом снижения цен должна быть политика Нацбанка, а не фискальных органов. В случае если фискальные органы будут занижать цены путем установления потолка цен и контроля за предпринимателями, то привлекательность вложений в Казахстан, наоборот, снизится, что может привести уже к ослаблению тенге.

Аналитик считает, что до конца года не стоит ожидать резких скачков в сторону снижения или ослабления тенге. Безусловно, изменение курса будет зависеть от внешних факторов. Однако если цена на нефть останется в пределах 70 долларов и выше, то ожидать обесценивания тенге до конца года не стоит.

Другой аналитик AERC и автор известного Telegram-канала Tengenomika Галымжан Айтказин отметил, что для прогноза по курсу необходимо комплексное понимание взаимосвязей различных факторов. На казахстанскую валюту влияют такие факторы, как продолжающийся коронакризис в мире, локдауны, высокая инфляция и действия монетарного регулятора.

В отношении внешних факторов Айтказин отметил, что снижение запасов нефти в США и действия ОПЕК+ позволили подняться цене на нефть до 70 долларов за баррель. Кроме того, индекс доллара (DXY) в последние недели продолжает укрепляться на ожиданиях скорого сворачивания фискальных стимулов в США.

«Напротив, осень является благоприятным сезоном для нефтяных котировок по всему миру, учитывая снижение температуры в большей части планеты. Соответственно, возможное повышение цены на нефть будет являться позитивным фактором для тенге. Наконец, пандемия все еще является большим риск-фактором для сырьевого рынка и экономики. Новые вспышки заболеваемости могут привести к новым ограничениям вплоть до локдаунов, что может ударить по спросу на нефтепродукты и, соответственно, на их котировки. В целом при сохранении позитивной конъюнктуры на сырьевых рынках и стабильной санитарно-эпидемиологической ситуации в мире и, в частности, странах экспорта и импорта углеводородов в ближайшие месяцы курс тенге может остаться в текущем коридоре», — отметил экономист.

По его словам, как и в других развивающихся странах, действительно сохраняется высокий уровень инфляции. По итогу августа уровень годовой инфляции в Казахстане составил 8,7 процента, что является максимумом за последние годы. Опрос Национального банка также подтвердил наличие высокого инфляционного ожидания у населения. В августе 2021-го количественная оценка таких ожиданий составила 8,8 процента, а доля тех, кто отмечает рост цен за последний год, достигла 73 процентов.

«Для сдерживания инфляции в конце июля Нацбанк принял решение о повышении базовой ставки на 0,25 процента до 9,25 процента. Более того, для сокращения избыточной ликвидности в соответствии со Стратегией ДКП до 2030 года Нацбанк намерен пошагово полностью выйти из государственных программ поддержки экономики до 2025 года. Повышение базовой ставки является позитивным фактором для национальной валюты за счет повышения привлекательности для иностранных инвесторов тенговых финансовых активов. Это происходит, потому что повышение базовой ставки отражается и на процентных выплатах по тенговым инструментам, а значит, ее рост будет привлекать больше инвесторов», — отметил Галымжан Айтказин.

Оценивая возможное изменение курса тенге до конца года, аналитик ссылается на июльский макроэкономический обзор Казахстана, подготовленный AERC. В нем отмечено, что итогу текущего года курс тенге с учетом базовых предпосылок может сложиться на уровне 429,2 тенге за доллар, демонстрируя ослабление на 3,9 процента по сравнению с 2020 годом.

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