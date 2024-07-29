Грозит штраф. За ненадлежащий внешний вид зданий в Костанае будут наказывать

Согласно правилам благоустройства хозяева зданий в городе должны проводить своевременные работы по реставрации, ремонту и покраске фасадов. Сотрудники отдела архитектуры и местной полицейской службы ведут постоянный мониторинг, и выдают рекомендации о приведении объекта в надлежащий вид.

С начала года было составлено более 200 протоколов. В отделе архитектуры отмечают, что зачастую люди с пониманием относятся к замечаниям, и стараются их устранить, но есть и те, кто никак не реагирует. Для них предусмотрены штрафы от 75 до 150 тысяч тенге.

«По двум объектам, а это оптово-розничный центр по проспекту Абая, 210, и здание на пересечении пр. Абая 322- ул. Лермонтова владельцы на замечания и рекомендации не отреагировали, поэтому материалы направлены в местную полицейскую службу, они привлечены к административной ответственности. Также материалы направлены в департамент по управлению земельными ресурсами Костанайской области для проверки на предмет использования земельного участка по целевому назначению», — говорит руководитель отдела архитектуры и градостроительства акимата Костаная Гульсара Курмангалиева.

Предписание о ненадлежащем внешнем виде здания было так же направлено собственнику магазина, который находится по улице Алтынсарина. По словам Гульсары Курмангалиевой, ступеньки, ведущие к входу, уже в полуразрушенном состоянии. Хозяин же утверждает, что крыльцо принадлежит государству, однако по сведениям единого государственного кадастра недвижимости, земельный участок находится в частной собственности .

«Торговый центр не признает свою входную группу, ну, это вообще нонсенс. Если это городская территория, надо забрать и отдать ЖКХ. Мы снесем крыльцо, цветы посадим. Посмотрим потом, как они будут пользоваться этим всем. Вот заставьте, чтобы они привели свое здание в порядок», — возмутился аким Костаная Марат Жундубаев.

Также согласно правилам, на каждой строительной площадке должны быть предусмотрены мойки для колес большегрузных машин. С начала года было оштрафовано 26 водителей, которые выезжали со стройплощадки с грязными колесами. Глава города Марат Жундубаев дал поручение полиции штрафовать теперь не водителей, а застройщиков.

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