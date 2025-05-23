В Казахстане не теряет актуальности проблема хронической нехватки новых жилых площадей. О проблеме недостаточной обеспеченности жителей городов просторным комфортным жильём регулярно пишут казахстанские СМИ и сообщают экспертные сообщества. Несмотря на рост объёмов строительства в последние несколько лет, дефицит всё ещё остаётся: продолжается активная урбанизация крупных городов, растёт численность их населения, семьям требуется расширение жилого пространства.

Согласно рекомендациям ООН, стандарт обеспеченности жильём на одного человека — 30 квадратных метров. В Казахстане до этого показателя пока далеко. По данным Бюро национальной статистики АСПиР РК, в прошлом году этот индикатор в стране составлял 24,5 кв. м. За пять лет обеспеченность выросла всего на 2,3 кв. м. Такими темпами достичь международных стандартов комфортного жилья Казахстан сможет не раньше 2040 года.

В самых крупных мегаполисах — Астане и Алматы — ситуация выглядит лучше. В прошлом году в столице на одного жителя приходилось 32,3 кв. м, в южном мегаполисе — 30,6 кв. м. Горожане в обеих столицах явно живут в более просторных жилищах, чем в регионах. В некоторых областях этот индикатор качества жизни крайне низок и сильно отстаёт от среднереспубликанского уровня. К ним относятся, например, Жамбылская (18,8 кв. м), Жетысуская (19,9 кв. м) и Абайская (20,4 кв. м) области. Вместе с тем из-за невысокого уровня экономического развития и низкой платёжеспособности населения даже при недостаточной обеспеченности спрос на новое жильё там остаётся самым небольшим в сравнении с другими регионами.

Региональные различия в спросе на недвижимость можно проследить по количеству совершённых сделок купли-продажи недвижимости. Вот как выглядела ситуация в апреле текущего года, согласно данным НАО «Государственная корпорация „Правительство для граждан“». Наибольшее количество сделок купли-продажи жилья зафиксировано всё в тех же мегаполисах. Из 36,8 тыс. договоров купли-продажи более 38,8% совокупно пришлось на Алматы (7 тыс.) и Астану (7,3 тыс.). Это обусловлено миграционным притоком населения в мегаполисы и активным градостроительным развитием последних. Высоким можно назвать также спрос на жильё в Карагандинской (2,9 тыс. сделок) и Алматинской (2,2 тыс.) областях.

В целом помесячная динамика количества сделок купли-продажи жилья подтверждает активный спрос на недвижимость в январе–декабре 2024-го. Месячные показатели стабильно превышали значения 2023-го. Максимальное число договоров было заключено в декабре: более 50 тыс. по всей стране. В первые два месяца текущего года наблюдались незначительные колебания: динамика в январе — минус 2,5%, в феврале — минус 5%. Однако уже с весны вновь наблюдался рост количества сделок купли-продажи жилья.

В условиях растущего спроса и потребности именно в комфортном жилье казахстанским городам нужна качественная, инновационная, «умная» застройка, учитывающая технологии энергосбережения, экологии и цифровизации. Что мы подразумеваем под «умным» строительством и почему оно важнее, чем стандартная застройка окраин многоэтажками без всякой сопутствующей инфраструктуры? Эксперты выделяют несколько ключевых характеристик, которые должны применяться в строительстве нового времени.

В первую очередь это планирование строительства жилых микрорайонов по принципу «город в городе», когда строится не только дом, но и сопутствующие школа, детский сад, поликлиника, продумана транспортная доступность района. Во-вторых, это планирование новых объектов с использованием информационного моделирования и контроля проекта, формирование внутренней IT-инфраструктуры дома. В-третьих, обязательное использование инновационных строительных материалов и технологий — суперпрочного бетона, дополнительного армирования и прочего. Крайне важно, чтобы после «умного» строительства обслуживающие компании применяли и современные технологии эксплуатации — цифровые двойники инженерных систем, экологическое энергопотребление и т. д.

Многие из вышеперечисленных характеристик довольно проблематично использовать при точечной застройке внутри сложившейся инфраструктуры городов. Тестирование новых подходов можно использовать на территории будущего мегаполиса близ Алматы, Алатау.

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