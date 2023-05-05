Грозившего джихадом правительству «террориста» осудили в Костанае

Приговор по делу о лже-терроризме вынесли в костанайском суде №2. Обвиняемый — 36-летний житель города Олжас Дюсекеев.

Согласно материалам дела 29 августа 2022 года, он, находясь у гаражей на улице Леонида Беды, будучи нетрезвым, со своего мобильного телефона позвонил в полицию и сообщил, что готов объявить джихад правительству, и что в данный момент он вооруженный находится в резиденции президента в жилом массиве поселка Амангельды. По тревоге на место выехали сотрудники полиции, МЧС, скорой помощи, ДКНБ. Они убедились, что вызов был ложным.

Выезд спецов обошелся бюджету примерно в 53 тысяч тенге. Дюсекеева по его номеру телефона вычислили и возбудили против него дело по статье «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма».

Подсудимый полностью признал вину, оплатил ущерб всем выезжавшим службам, и заключил с прокуратурой процессуальное соглашение. В итоге его приговорили к двум с половиной годам ограничения свободы, к ежегодному привлечению на сто часов к принудительному труду. В случае нарушения пробационного контроля, ему грозит реальное лишение свободы.

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