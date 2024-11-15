Грозовой фронт накроет Костанайскую область.





В Костанайской области прогнозируется неустойчивая погода 6 июня. По данным синоптиков, на западе, севере и востоке региона пройдут дожди с грозами. Ночью и утром на севере области ожидается туман.

Ветер западный, юго-западный со скоростью 9–14 метров в секунду. На юге и востоке области порывы могут достигать 15–20 метров в секунду.

Температура воздуха ночью составит от 10 до 15 градусов тепла, днем воздух прогреется до 22–27 градусов.

В Костанае ожидается облачная погода. Утром и днем прогнозируются дождь и гроза. Ночью и утром возможен туман. Ветер западный, юго-западный 9–14 метров в секунду.

Температура воздуха в областном центре ночью составит 10–12 градусов тепла, днем — 22–24 градуса.

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