Грозы, град и шквал: синоптики предупредили жителей Костанайской области





В Костанайской области вновь ожидается ухудшение погодных условий. По данным синоптиков, ночью на западе и юго-востоке региона пройдут дожди с грозами. Днем осадки охватят большую часть области, местами ожидаются грозы, град и шквалистый ветер.

Ночью и утром на западе и севере области прогнозируется туман, который может ухудшить видимость на дорогах.

Ветер будет юго-западным. Днем на юге и востоке региона его порывы могут достигать 15–20 метров в секунду.

Сохраняется высокая пожарная опасность

Несмотря на ожидаемые осадки, на юго-западе Костанайской области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. На юге региона остается высокой вероятность возникновения природных пожаров.

Какая погода ожидается в Костанае

В областном центре днем прогнозируются дождь и гроза. Ночью и утром жителей города предупреждают о тумане.

Спасатели рекомендуют соблюдать меры предосторожности во время грозы, избегать нахождения рядом с линиями электропередачи и учитывать погодные условия при планировании поездок.

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