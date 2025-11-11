Грозы, град и жара до +35 градусов ожидаются в Костанайской области





Синоптики предупреждают жителей Костанайской области о неустойчивой погоде 18 июня.

По прогнозу, утром и днем на западе, севере и юго-востоке региона ожидаются дождь, гроза, град и шквалистое усиление ветра. Ночью и утром на севере и востоке области возможен туман.

Ветер северо-восточный 9–14 метров в секунду. Днем на западе, востоке и юге области порывы могут достигать 15 метров в секунду.

Температура воздуха ночью составит от 16 до 21 градуса тепла. Днем столбики термометров поднимутся до 25–30 градусов, а на юге области ожидается сильная жара до 35 градусов.

В Костанае прогнозируется переменная облачность. Утром и днем возможны дождь и гроза. Ветер северо-восточный: ночью 3–8 метров в секунду, днем 7–12 метров в секунду.

Температура воздуха в областном центре ночью составит 17–19 градусов тепла, днем воздух прогреется до 28–30 градусов.

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