Грозы, град и жара до +39 градусов: прогноз погоды для Костанайской области на 22 июня

Синоптики предупреждают жителей Костанайской области о неустойчивой погоде. В ближайшие сутки регион окажется под влиянием грозового фронта, который принесет дожди, усиление ветра и град.
Ночью на западе, севере и юге области ожидаются дожди и грозы. Днем осадки сохранятся, при этом на севере и западе региона возможны град и шквалистый ветер. Ночью и утром на западе и севере области прогнозируется туман.
Ветер юго-восточный 9–14 м/с, местами на западе, севере и юге области порывы достигнут 15–20 м/с.
Несмотря на осадки, в регионе сохранится сильная жара. Ночью температура воздуха составит +17…+22 градуса, на юге области — до +25. Днем столбики термометров поднимутся до +30…+35 градусов, а на юге области жара усилится до +39 градусов.
В Костанае ожидается переменная облачность. Утром и днем прогнозируются дождь и гроза. Ветер юго-восточный 9–14 м/с, днем с порывами до 15–20 м/с. Температура воздуха ночью составит +20…+22 градуса, днем — +30…+32 градуса.
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