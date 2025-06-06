Прогноз погоды по Казахстану на 7-9 июня 2025 года.

Погоду большей части территории республики будет определять циклон и связанные с ним атмосферные фронтальные разделы, ожидаются дожди с грозами, на западе, севере, востоке, в центре РК – сильные дожди, с выпадением града.

Температура воздуха днем на западе страны повысится от 22-30 тепла до сильной жары 30-37 градусов, на северо-западе страны повышение температуры от 20-30 до 23-33 тепла, на севере республики преобладающая температура 18-28 тепла, на востоке, в центре Казахстана прогнозируется понижение температуры воздуха от 23-34, местами сильной жары 35-38 градусов до 20-33 тепла, на юге РК ожидается повышение от 25-35 до 29-37 тепла, на юго-востоке страны сохраняется сильная жара 30-39 градусов.