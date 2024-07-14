Грозы участились в Костанайской области — синоптики

Грозы, грозы, грозы. Так описывает погоду в Костанайской области начальник отдела метеопрогнозов КФ РГП «Казгидромет» Антонина Шибаршина.

Грозы, как явление, участились в Костанайской области, говорит специалист.

«Я могу сказать, по своему практическому опыту, что да — участились. Участились эти явления, как грозы. Обычно более часто грозы бывают июнь, начало августа, но у нас в последнее время как-то в течении всего августа идут грозы, еще и на сентябрь переходят. Я, думаю, опять же все связано с изменением климата», — говорит Антонина Шибаршина.

Несчастные случаи от грозы в последнее время в стране регистрируются довольно часто.

К примеру, 2 июля в Западно-Казахстанской области от разряда молнии погибла женщина, которая ехала верхом на лошади. Рядом шла еще одна лошадь. Оба животных тоже погибли.

Напряжение молнии доходит до миллиарда вольт, а температура достигает 30 000 градусов. Специалисты считают, что при активных искрах в небе стоит соблюдать следующие меры безопасности: избегать открытых мест во время грозы; не стоять возле водоемов, также необходимо снять с себя металлические украшения. Не используйте мобильный телефон и не прячьтесь под деревьями. Соблюдая эти правила, вы сможете защитить себя от несчастных случаев.

избегайте открытых мест во время грозы

не стойте возле водоемов

снимите с себя металлические украшения

не используйте мобильный телефон

не прячьтесь под деревьями

Молния в большинстве случаев вызывает возгорание в лесных массивах. Поэтому в непогоду специалисты дежурят в лесах. В прошлом году в Костанайской области в результате удара молнии произошло 28 пожаров.

«То есть, когда ударяет молния, она проходит к корням дерева. Оно загорается внутри. Во время первого рейда этого не видно. После того, как оно полностью сгорело — дно дерева, Дерево ломается, и у нас зафиксированы случаи возгорания травы от этого. Поэтому наши рейдовые работы мы проводим отдельно в тот же день. Чтобы такого не было», — говорит официальный представитель ДЧС Костанайской области Аязбек Искаков.

За последние полгода зафиксировано 5 фактов возгорания дерева от удара молнии. Сотрудники ЧС добавили, что жители сел для своей безопасности могут ставить молниеотводы, которые смогут защитить их от опасности.

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