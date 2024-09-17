Грубость, ошибки, очереди. Как казахстанцы оценивают качество медпомощи?

Аналитика обращений из официального Telegram-канала Института общественной политики @socioexpert_01 — Как казахстанцы оценивают качество медпомощи?

В Казахстане наблюдается значительный рост недовольства качеством медицинских услуг. За 5 лет количество жалоб в Министерство здравоохранения (МЗ) выросло на 60,8%, достигнув 7,7 тыс. Согласно социологическому исследованию Института общественной политики, каждый четвертый казахстанец (27,8%) обращается с жалобами на медицинские учреждения или персонал (29,1% – городские жители, 25,5% – сельские жители).

Основными причинами обращений выступают:

некачественно оказанная медицинская помощь – 32,5%;

длительное ожидание приема/большие очереди – 22,2%;

необоснованный отказ от лечения – 16,3%;

грубость со стороны медицинских работников – 15,2%;

ошибочно поставленный диагноз – 12,5%.

В целом, результаты опроса демонстрируют следующие тенденции:

люди среднего и старшего возраста чаще выражают недовольство;

женщины склонны жаловаться больше, чем мужчины;

частота жалоб выше среди людей с более низким уровнем образования;

граждане с меньшим достатком чаще высказывают претензии;

количество обращений растет с увеличением числа детей в семье.

Кроме того, по данным международного исследования STADA Health Report 2024, Казахстан занял второе место среди 23 стран по уровню недовольства системой здравоохранения. 67% казахстанцев выразили неудовлетворенность медобслуживанием. За год этот показатель вырос на 10 процентных пунктов, что указывает на усугубление ситуации.

Реагируя на растущее недовольство в сфере здравоохранения, Глава государства в Послании народу Казахстана отметил, что пациенты часто сталкиваются с необходимостью оплачивать услуги, которые должны предоставляться бесплатно, или вынуждены ожидать получения медицинской помощи несколько месяцев.

В этой связи, Президент К.К. Токаев поручил сформировать единый пакет базовой государственной медпомощи, а также единую государственную медицинскую информсистему, объединяющую существующие программы и базы данных.

В свою очередь, Минздрав уже приступил к выполнению этих поручений. Так, в сентябре были объединены 2 масштабные программы, а к началу октября планируется интеграция еще двух, что позволит на 50% сократить время, которое врачи тратят на работу с документацией.

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