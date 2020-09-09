Группу наркосбытчиков задержали в Костанае

Костанайскими полицейскими в рамках оперативно-профилактического мероприятия «Қарасора-2020» разоблачены участники преступной группы, причастные к сбыту наркотического вещества героин в особо крупном размере.

Сотрудниками Управления по противодействию наркопреступности ДП области в ходе оперативно-розыскных мероприятий задержаны пятеро жителей областного центра, занимающихся сбытом наркотиков. Один из участников группы организовывал доставку героина в городе Костанай, остальные занимались распространением на территории области. На момент задержания при освидетельствовании у троих подозреваемых установлен факт употребления опиоидов.

Реализуя оперативную информацию, один из злоумышленников был задержан полицейскими возле торгового центра в автомашине «Мазда». В ходе задержания 46-летний мужчина выплюнул на асфальтированную поверхность проезжей части 5 свертков с веществом бежевого и темно-бежевого цвета. Кроме того, из автомашины осмотром изъяты 2 свертка с веществом темно-бежевого цвета. Согласно заключению экспертизы вещество, представленное на исследование, является героином.

По словам заместителя начальника ДП Костанайской области полковника полиции Талгата Утетлеуова, в настоящее время ведется досудебное расследование постатье 262 части 1 и 2 УК РК «Создание и руководство организованной группой, преступной организацией, а равно участие в них». В настоящее время четверо подозреваемых арестованы и находятся в изоляторе временного содержания. Общий вес изъятого героина составил 25 граммов.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы по части первой на срок от 7 до 12 лет, по части второй на срок от 5 до 10 лет. В обоих случаях с конфискацией имущества.

В общей сложности оперативниками в период проведения ОПМ «Қарасора-2020» изъято более 470 кг различных наркотических средств, в том числе марихуаны свыше 450 килограмм и более 15 килограмм гашиша.За наркопреступления задержано 55 человек, из них в отношении 36 лиц мера применена мера пресечения «содержания под стражей».

На территории Костанайской области с 1 июня проводится республиканское оперативно-профилактическое мероприятие «Карасора-2020», основная цель которого противодействие и профилактика правонарушений, связанных с наркотиками.

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