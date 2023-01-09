Группу вымогателей задержали в Костанайской области, передает Polisia.kz.

Сотрудниками Управления по борьбе с организованной с преступностью ДП Костанайской области пресечена деятельность преступной группы, которая длительное время занималась вымогательствами и иными видами преступлений на территории региона.

По словам начальника УБОП области Серика Байгонова, в результате оперативной разработки было задержано 10 подозреваемых лиц в различных регионах области, причастных к совершению вымогательств и других видов преступлений. Преступная группа подозревается в совершении 12 уголовных правонарушений, в отношении жителей региона, среди которых были и предприниматели. Общий ущерб составил более 10 миллионов тенге. В настоящее время проводятся необходимые следственные действия.

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