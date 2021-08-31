Группы продленного дня появятся в нескольких школах Костаная

Уже завтра во всех школах прозвенят первые звонки, торжественная линейка пройдет только для первоклашек, для остальных классов предусмотрены классные часы, посвященные 30-летию Независимости и 180-летию Ибрая Алтынсарина. Ношение медицинских масок, обработка рук антисептиком и соблюдение социальной дистанции — обязательные условия для учеников и учителей.

Школа № 115 уже готова принять своих учеников, для обучения в штатном режиме. Замер температуры, обработка рук при входе в школу остаются обязательным, за этим будет следить дежурный учитель. Уже завтра для первоклассников пройдут линейки на свежем воздухе, где им вручат Әліппе и Букварь.

«На сегодняшний день общеобразовательная школа № 115 к новому учебному году готова на 100%. Учитывая эпидемиологическую ситуацию в первую очередь заботясь о здоровье учащихся и родителей педагогический коллектив школы привит полностью на 100%»,- говорит директор общеобразовательной школы № 115 Жанторе Искаков.

Одним из новшеств в этом учебном году — это работа групп продленного дня для всего младшего звена, по словам Жанторе Искакова это будет первый опыт.

«В этом году у нас новшество для учащихся 1-4 классов будут работать группы продленного дня, то есть для удобства родителей, которые работают в течение дня смогут оставлять детей на продленку»,- отмечает Жанторе Искаков.

Ношение медицинских масок для учителей и учеников остаются обязательными, исключения только на уроках физ.культуры и при приеме пищи. Кстати, в столовой предусмотрен отдельный вход и выход, для предотвращения столпотворения и минимизации контактов среди учащихся.

«Занятия начнутся уже 2-го сентября каждый класс будет находиться в своем кабинете,чтобы не было контактов между детьми расписание составлено так, чтобы дети между собой не контактировали, для каждого класса будет отдельный звонок»,- говорит Искаков.

Помимо этого, школа в этом году получила специализированные кабинеты физики, химии и биологии, что позволит ученикам применять теоретические знания на практике. Также учебное заведение оснащено видеокамерами, установлено 18 наружных и 40 внутри школы.

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