Груз с неожиданным содержимым задержали на пункте пропуска «Кайрак»

В Костанайской области пресечена попытка незаконного вывоза крупной партии этилового спирта за пределы страны. Нарушение выявили на пункте пропуска «Кайрак» в Карабалыкском районе.
Как сообщили в прокуратуре региона, при координации надзорного органа сотрудники департаментов экономических расследований и пограничной службы остановили груз, который перевозился по фиктивным документам.
Установлено, что физическое лицо транспортировало подакцизную продукцию из южных регионов Казахстана без лицензии на перевозку и без регистрации в качестве субъекта предпринимательской деятельности.
Для сокрытия груза в сопроводительных документах этиловый спирт был указан как «яблочный уксус». Всего перевозилось 24 тонны продукции.
В ходе досудебного расследования действия подозреваемого квалифицировали по части 1 статьи 224 Уголовного кодекса Республики Казахстан — осуществление предпринимательской деятельности без регистрации либо без обязательной лицензии, сопряженное с перевозкой подакцизных товаров в значительном размере.
Приговором Карабалыкского районного суда от 4 июня 2026 года мужчина признан виновным. Ему назначен штраф в размере 200 месячных расчетных показателей — 786 400 тенге. Кроме того, в доход государства конфискованы 24 тонны этилового спирта.
Приговор вступил в законную силу.
В прокуратуре отметили, что работа по пресечению незаконного оборота алкогольной продукции в регионе продолжается.
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