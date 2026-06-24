Груз с неожиданным содержимым задержали на пункте пропуска «Кайрак»





В Костанайской области пресечена попытка незаконного вывоза крупной партии этилового спирта за пределы страны. Нарушение выявили на пункте пропуска «Кайрак» в Карабалыкском районе.

Как сообщили в прокуратуре региона, при координации надзорного органа сотрудники департаментов экономических расследований и пограничной службы остановили груз, который перевозился по фиктивным документам.

Установлено, что физическое лицо транспортировало подакцизную продукцию из южных регионов Казахстана без лицензии на перевозку и без регистрации в качестве субъекта предпринимательской деятельности.

Для сокрытия груза в сопроводительных документах этиловый спирт был указан как «яблочный уксус». Всего перевозилось 24 тонны продукции.

В ходе досудебного расследования действия подозреваемого квалифицировали по части 1 статьи 224 Уголовного кодекса Республики Казахстан — осуществление предпринимательской деятельности без регистрации либо без обязательной лицензии, сопряженное с перевозкой подакцизных товаров в значительном размере.

Приговором Карабалыкского районного суда от 4 июня 2026 года мужчина признан виновным. Ему назначен штраф в размере 200 месячных расчетных показателей — 786 400 тенге. Кроме того, в доход государства конфискованы 24 тонны этилового спирта.

Приговор вступил в законную силу.

В прокуратуре отметили, что работа по пресечению незаконного оборота алкогольной продукции в регионе продолжается.

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