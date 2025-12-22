USD 517.66 EUR 606.49 RUB 6.44

«Выехали из города — и груз исчез»: МВД о новой схеме обмана с автовозами

22 декабря 2025 года МВД Казахстана предупредило граждан о рисках при отправке автомобилей и грузов через логистические платформы. По данным ведомства, казахстанцы продолжают становиться жертвами мошенников при заказе перевозок, сообщает Zakon.kz.

Как работает схема

В МВД пояснили: заказчики и водители автовозов размещают объявления о перевозке на популярных сервисах Della и Fa-Fa.kz — чаще всего по маршрутам из Алматы и Алматинской области в другие регионы страны. После публикации объявления мошенники связываются с участниками сделки через WhatsApp.

Злоумышленники действуют по схеме «двух сторон»:

  • заказчикам представляются водителями автовоза,
  • водителям — заказчиками.

Войдя в доверие к обеим сторонам, они договариваются о перевозке, а затем при выезде из города перегружают похищенный груз и в дальнейшем распоряжаются им по своему усмотрению.

Рекомендации МВД

Чтобы не стать жертвой обмана, МВД советует:

  • внимательно проверять удостоверение личности водителя и документы на транспортное средство;
  • сверять номер телефона водителя с номером, указанным в объявлении;
  • заранее лично обсуждать маршрут и конечный пункт прибытия;
  • изучать отзывы о водителе в интернете.

Куда обращаться при подозрениях

В министерстве подчёркивают: если возникли сомнения, обнаружены несоответствия в документах или другие подозрительные моменты, следует отказаться от услуги и немедленно сообщить по телефону 102 либо обратиться в ближайшее подразделение полиции. Это поможет вовремя выявить мошенническую схему и привлечь злоумышленников к ответственности.



