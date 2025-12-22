22 декабря 2025 года МВД Казахстана предупредило граждан о рисках при отправке автомобилей и грузов через логистические платформы. По данным ведомства, казахстанцы продолжают становиться жертвами мошенников при заказе перевозок, сообщает Zakon.kz.
Как работает схема
В МВД пояснили: заказчики и водители автовозов размещают объявления о перевозке на популярных сервисах Della и Fa-Fa.kz — чаще всего по маршрутам из Алматы и Алматинской области в другие регионы страны. После публикации объявления мошенники связываются с участниками сделки через WhatsApp.
Злоумышленники действуют по схеме «двух сторон»:
- заказчикам представляются водителями автовоза,
- водителям — заказчиками.
Войдя в доверие к обеим сторонам, они договариваются о перевозке, а затем при выезде из города перегружают похищенный груз и в дальнейшем распоряжаются им по своему усмотрению.
Рекомендации МВД
Чтобы не стать жертвой обмана, МВД советует:
- внимательно проверять удостоверение личности водителя и документы на транспортное средство;
- сверять номер телефона водителя с номером, указанным в объявлении;
- заранее лично обсуждать маршрут и конечный пункт прибытия;
- изучать отзывы о водителе в интернете.
Куда обращаться при подозрениях
В министерстве подчёркивают: если возникли сомнения, обнаружены несоответствия в документах или другие подозрительные моменты, следует отказаться от услуги и немедленно сообщить по телефону 102 либо обратиться в ближайшее подразделение полиции. Это поможет вовремя выявить мошенническую схему и привлечь злоумышленников к ответственности.
