В Казахстане зафиксирован рост тарифов на грузоперевозки всеми видами транспорта, сообщает LS.

По итогам января 2026 года индекс цен на услуги грузоперевозок увеличился на 3,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Наиболее заметно подорожали перевозки автомобильным транспортом — на 1,5%. В разрезе направлений рост составил:

международные перевозки — 0,8% ,

пригородные — 0,4% ,

городские — 1,3% ,

внутриреспубликанские — 2,9%.

Существенный рост зафиксирован и в сегменте авиаперевозок грузов — сразу на 14,1%. При этом международные авиаперевозки подорожали на 18,8%, а внутренние — на 3,6%.

В то же время услуги морского транспорта подешевели на 3,5% , а трубопроводные перевозки — на 4,5%.

Наибольший рост тарифов отмечен в регионах: Атырауской области (+31,2%), области Ұлытау (+29,6%), Павлодарской (+12,8%), Жетісу (+7,5%) и Западно-Казахстанской области (+7,1%).

Одновременно в ряде регионов наблюдается снижение цен. Так, тарифы уменьшились в Кызылординской области (-48%), Мангистауской (-19%), Туркестанской (-21,9%), Актюбинской (-3,6%), Алматинской области (-3,3%), а также в Шымкенте (-5,2%).

