Министерство транспорта подготовило изменения в Правила применения разрешительной системы автомобильных перевозок в международном сообщении в Республике Казахстан, сообщает Zakon.kz.

Проект направлен на упрощение процедуры подачи заявлений на получение допуска и карточек допуска, устранение правовых пробелов и единообразное толкование норм действующих Правил.

Одно из ключевых нововведений — исключение части требований для нерегулярных перевозок пассажиров и багажа. Это позволит упростить оформление разрешений для таких услуг. Также предлагается внедрить электронный формат разрешений вне зависимости от вида удостоверения и карточки допуска, что сделает получение госуслуги более доступным и удобным для перевозчиков.

Правила планируется дополнить пунктом, который вводит обратный порядок исчисления сроков с чётко определённым началом и окончанием периода. Это должно повысить точность расчётов, убрать двусмысленность и сделать процедуру более прозрачной.

Кроме того, изменения предусматривают установление лимита на подачу дополнительных заявок, а также ограничения по общему количеству иностранных разрешений на перевозку грузов.

В министерстве подчёркивают, что такие меры помогут сбалансировать нагрузку на систему, предотвратить возможные злоупотребления и обеспечить равные условия для всех участников рынка при получении разрешений.