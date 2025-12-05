Министерство транспорта подготовило изменения в Правила применения разрешительной системы автомобильных перевозок в международном сообщении в Республике Казахстан, сообщает Zakon.kz.
Проект направлен на упрощение процедуры подачи заявлений на получение допуска и карточек допуска, устранение правовых пробелов и единообразное толкование норм действующих Правил.
Одно из ключевых нововведений — исключение части требований для нерегулярных перевозок пассажиров и багажа. Это позволит упростить оформление разрешений для таких услуг. Также предлагается внедрить электронный формат разрешений вне зависимости от вида удостоверения и карточки допуска, что сделает получение госуслуги более доступным и удобным для перевозчиков.
Правила планируется дополнить пунктом, который вводит обратный порядок исчисления сроков с чётко определённым началом и окончанием периода. Это должно повысить точность расчётов, убрать двусмысленность и сделать процедуру более прозрачной.
Кроме того, изменения предусматривают установление лимита на подачу дополнительных заявок, а также ограничения по общему количеству иностранных разрешений на перевозку грузов.
В министерстве подчёркивают, что такие меры помогут сбалансировать нагрузку на систему, предотвратить возможные злоупотребления и обеспечить равные условия для всех участников рынка при получении разрешений.
Выпуск ТВ-новостей - 04.12.25
Срывают замки и рвут провода: В Костанайской области вандалы охотятся за подсветкой домов
Мы есть в YouTube и в Google News, в социальных сетях ВК, Одноклассники, Фейсбук, Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.