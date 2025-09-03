 Ya Metrika Fast
Грузовик и пассажирский автобус столкнулись на трассе Костанай-Рудный

— Сегодня, 12:50
Изображение для новости: Грузовик и пассажирский автобус столкнулись на трассе Костанай-Рудный

Фото пресс-службы ДП

По факту столкновения грузового автомобиля и маршрутного автобуса на автодороге Костанай – Рудный, полицией собран необходимый материал для дальнейшего расследования. Оба транспорта ехали в направлении города Рудного. Об этом сообщает пресс-служба ДП области. 

Авария произошла в результате маневра — разворота. В результате столкновения травмы получили водитель автобуса и двое пассажиров.

Изображение 1 для Грузовик и пассажирский автобус столкнулись на трассе Костанай-Рудный

Фото пресс-службы ДП

Процессуальное решение будет принято после уточнения всех обстоятельств происшествия и проведения необходимых экспертиз.


