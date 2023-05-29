Грузовик провалился в Лисаковске

Видео с места происшествия появилось в инстаграмм-паблика города @lisakovsk.life
Кадры были сделаны во дворе второго микрорайона. Грузовой автомобиль, как предполагают комментаторы поста, марки «SHACMAN», загруженный щебнем, продавил грунт, и, очевидно, провалился в одну из коммуникационных камер. Сообщается, что во дворе шел ремонт, для которого большегруз доставлял материал.
Также комментаторы сообщили, что в двух домах микрорайона было приостановлено снабжение горячей водой, и связали это с происшествием. Грузовик удалось вытащить, и, насколько нам известно, факт был обсужден на совещании в лисаковском акимате.
Устранение последствий происшествия обязали произвести за счет компании владельца транспорта.
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