Грузовик столкнулся с легковым авто на трассе в Костанайской области

Информацию о ДТП подтвердили в пресс-службе ДП Костаанйской области.
13 сентября около 12:00 часов, на третьем километре автодороги «Костанай-Аулиеколь», 42-летний водитель грузовой автомашины «DAF», следуя в направлении Аулиекольского района, не соблюдая безопасную дистанцию, совершил столкновение с впереди движущейся автомашиной «Chevrolet Cruze».
В результате ДТП водитель автомашины «Шевроле», получил переломы.
По данному факту возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 345 Уголовного кодекса Республики Казахстан.