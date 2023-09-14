Грузовик столкнулся с легковым авто на трассе в Костанайской области

Информацию о ДТП подтвердили в пресс-службе ДП Костаанйской области.

13 сентября около 12:00 часов, на третьем километре автодороги «Костанай-Аулиеколь», 42-летний водитель грузовой автомашины «DAF», следуя в направлении Аулиекольского района, не соблюдая безопасную дистанцию, совершил столкновение с впереди движущейся автомашиной «Chevrolet Cruze».

В результате ДТП водитель автомашины «Шевроле», получил переломы.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 345 Уголовного кодекса Республики Казахстан.

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