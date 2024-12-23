Информацию о дорожно-транспортном происшествии на ж/д переезде сообщает пресс-служба АО «НК «Қазақстан темір жолы».
23 декабря на железнодорожном переезде участка Бейнеу-Кульсары водитель грузового автомобиля допустил ДТП с поездом.
Жертв и пострадавших нет. Устройства автоматической переездной сигнализации работают исправно.
Причины и обстоятельства выясняются.
Предварительная причина произошедшего — нарушение водителем правил дорожного движения.
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