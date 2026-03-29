Грузовик застрял под мостом в Костанае: ДТП на выезде

В Костанае на выезде в сторону Рудного произошло дорожно-транспортное происшествие с участием грузового автомобиля.
Грузовик врезался в путепровод. В результате удара транспортное средство застряло под мостом, накренилось и частично повисло на ограждении.
Инцидент произошёл на участке дороги с ограничением по высоте проезда. Кабина грузовика получила повреждения, движение на данном отрезке могло быть затруднено.
На месте работали службы, которые обеспечивали безопасность и занимались извлечением автомобиля.
Информация о пострадавших уточняется.
Мы есть в YouTube и в Google News, в социальных сетях ВК, Одноклассники, Фейсбук, Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.