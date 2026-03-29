Грузовик застрял под мостом в Костанае: ДТП на выезде

— Сегодня, 13:00
Изображение для новости: Грузовик застрял под мостом в Костанае: ДТП на выезде

Кадр из видео

В Костанае на выезде в сторону Рудного произошло дорожно-транспортное происшествие с участием грузового автомобиля.

Грузовик врезался в путепровод. В результате удара транспортное средство застряло под мостом, накренилось и частично повисло на ограждении.

Инцидент произошёл на участке дороги с ограничением по высоте проезда. Кабина грузовика получила повреждения, движение на данном отрезке могло быть затруднено.

На месте работали службы, которые обеспечивали безопасность и занимались извлечением автомобиля.

Информация о пострадавших уточняется.

 



