Гуманитарную помощь отправили из России в Костанай

17 июля будут отправлены очередные гуманитарные грузы из Саратова в Уральск, из Москвы в Нур-Султан со стороны российских общественных организации. Организаторами акции выступили некоммерческие организации России из приграничных с Казахстаном регионов.

В рамках акции «Добро-Соседство» в Казахстан будут направлены средства индивидуальной защиты, антисептики, термометры, тонометры. Общая стоимость груза превысит более 8,6 миллиона тенге.

Акция стартовала 9 июля и продлится до конца июля. Уже отправлены грузы в города Алматы, Костанай, Кокшетау, Нур-Султан, Петропавловск.

«С нашими казахстанскими коллегами, с которыми мы взаимодействуем, очень сильно подружились. Я сам родом из Казахстана. Родился в Таразе. Для меня вся эта деятельность личная история, Казахстан как был, так и остался для меня родиной.Есть люди, которым сейчас нужна помощь, и мы хотим и готовы помочь, вот в этом и философия акции», – отметил директор Экспертного клуба «Урал-Евразия» Константин Погорельский.

Напомним, согласно договоренностям между премьер-министрами России и Казахстана в страну уже прибыла группа врачей для оказания помощи коллегам в борьбе с короновирусной инфекцией, а силами МЧС России доставлен гуманитарный груз с медицинскими препаратами, комплектами защитной̆ одежды и масками.

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