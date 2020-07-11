Гуманитарный груз из России 15 июля направят в Костанай

15 июля в Костанай экспертным клубом «Урал-Евразия» будет отправлена гуманитарная помощь из России. Об этом сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова на брифинге.

«Российская Федерация оказывает всестороннее содействие Республике Казахстан в борьбе с коронавирусной инфекцией, в том числе и по линии региональных властей.

Так, в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 4 июля бортом МЧС России 7 июля в г.Нур-Султан доставлена первая партия гуманитарной помощи (комплекты специальной одежды, средства индивидуальной защиты и лекарственные препараты). Еще один рейс МЧС России вылетает сегодня, 9 июля. Общая стоимость доставляемого гуманитарного груза – 150 млн. рублей.

6 июля специальным бортом МЧС России в г.Нур-Султан направлена бригада, состоящая из 32 врачей и медицинского персонала, обеспечивающего организацию системы эпидемиологического надзора и лабораторной диагностики. В этот же день по линии Правительства города Москвы была направлена группа из 23 российских специалистов (инфекционисты, эпидемиологи, анестезиологи, пульманологи) в Алматы.

На днях Губернатором Астраханской области принято решение об отправке бригады врачей в г.Атырау для оказания содействия казахстанским коллегам в борьбе с пандемией.

С февраля 2020 г. в Казахстан на безвозмездной основе передано 18 тыс. тест-систем и 44 тыс. реагентов для диагностики коронавирусной инфекции. В ближайшие дни с учетом осложняющейся эпидемической ситуации в республику будут направлены дополнительно 50 тыс. тест-систем и реагентов.

Оказание помощи Казахстану осуществляется также по линии российских НКО. Более 100 тыс. масок, 20 тыс. пар перчаток, термометры, антисептики и многое другое – неполный перечень посильной помощи, которую представители российского гражданского сектора направят в течение июля в регионы Казахстана.

К акции присоединятся НКО Москвы, Екатеринбурга, Уфы, Саратова, Астрахани, Новосибирска, Оренбурга и Казани. Первая партия гуманитарной помощи будет передана 15 июля в г.Костанай экспертным клубом «Урал-Евразия» (г.Екатеринбург).

Далее акция распространится на города Петропавловск, Кокшетау, Уральск, Атырау, Нур-Султан и Алматы.

Как ожидается, эта общественная инициатива в духе традиций добрососедства и взаимовыручки внесет дополнительный вклад в российское содействие Казахстану в борьбе с COVID-19.

Также в мае-июне 2020 г. Минздравом России и Роспотребнадзором проведены циклы лекций и образовательных вебинаров для казахстанских специалистов по вопросам диагностики, лечения и профилактики новой коронавирусной инфекции».

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