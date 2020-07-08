Гуманитарный груз прибыл в Казахстан из России

Сегодня в Казахстан прибыл гуманитарный груз из России. Об этом сообщается на официальнм сайте министерства иностранных дел нашей страны.

«В продолжение совместных договоренностей по противодействию COVID-19 премьер-министра Казахстана Аскара Мамина с председателем правительства Российской Федерации Михаилом Мишустиным, 8 июля в Нур-Султан прибыл специальный борт МЧС России с гуманитарным грузом для казахстанской стороны»,- говорится в сообщении.

Гуманитарная помощь включает в себя медицинские маски, комплекты защитной одежды и медицинские препараты. В ближайшее время ожидается еще несколько рейсов с гуманитарным грузом из России. Напомним, что подобную помощь нашей стране так же оказывали Китай, США, ОАЭ, Турция, Польша и Южная Корея.

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