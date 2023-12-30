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Гусь, креветки, оливье. Что планируют приготовить костанайцы на Новый год

Фотография для новости Гусь, креветки, оливье. Что планируют приготовить костанайцы на Новый год

Фото alau.kz

Для начала корреспонденты alau.kz мы все таки решили узнать у жителей города, что обычно они готовят к новогоднему столу.

«Оливье, «шуба». Классика. А из горячего? Утку хочу запечь с картошкой»

«Гуся, и креветок себе нажарю и наемся, и салатики вкусные. Оливье как всегда, шуба, новый салат с авокадо какой-то. И деткам тортик медовый». 

«Всякие салаты, что-нибудь запекаю в духовке. Либо мясо по-французски, либо типа отбивных, манты . Салаты — «шубу», салат  с крабовыми, «Мао-Цзе-Дун» я еще делаю, спаржу».

«Очень много фруктов и мясо конечно. Конина в основном».

«Мы птицу запекаем гусь, утка, либо индейка. Салатики традиционные».

Блюда и салаты для новогоднего стола костанайцы выбирают классические. Начнем с оливье. Из овощей для этого салата необходим картофель его цена в супермаркете 130 тенге за килограмм. Нужна также морковь ее цена 200 тенге за кг.

Один из незаменимых ингредиентов в излюбленном салате оливье, без которого не обойдется ни один новогодний стол, это зеленый горошек. В среднем вот такая 400-граммовая баночка обойдется костанайцам в 500 тенге. Добавляют в оливье и колбасу. Цены на колбасные изделия разные. Тут все завит от предпочтения людей, в среднем 300 граммов колбасы обойдется в 1500 тысячи тенге. А заправляют салаты чаще всего майонезом, цена за него в супермаркете за 600 мл около 600 тенге.

Многие новогодние салаты не обойдутся без еще одного ингредиента, без яиц. Цены на них, кстати, разные. Все зависит от размера. В среднем десяток яиц обойдется костанайцам в 540 тенге.

Селедка под шубой еще один из обязательных салатов. Цена свеклы в супермаркете — 215 тенге, а главный ингредиент салата — селедка, обойдется приблизительно в 1000 тенге. Что касается горячих блюд, то тушка гуся в среднем стоит 3000 за 1 кг. Мясо говядины — 2500 тыс кг. Фарш приблизительно — 2800. Фрукты: яблоки в среднем 700 тенге за кг, цена на мандарины разная от 700 тенге до 1400 за кг, бананы — 1000 кг.

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