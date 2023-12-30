Гусь, креветки, оливье. Что планируют приготовить костанайцы на Новый год

Для начала корреспонденты alau.kz мы все таки решили узнать у жителей города, что обычно они готовят к новогоднему столу.

«Оливье, «шуба». Классика. А из горячего? Утку хочу запечь с картошкой»

«Гуся, и креветок себе нажарю и наемся, и салатики вкусные. Оливье как всегда, шуба, новый салат с авокадо какой-то. И деткам тортик медовый».

«Всякие салаты, что-нибудь запекаю в духовке. Либо мясо по-французски, либо типа отбивных, манты . Салаты — «шубу», салат с крабовыми, «Мао-Цзе-Дун» я еще делаю, спаржу».

«Очень много фруктов и мясо конечно. Конина в основном».

«Мы птицу запекаем гусь, утка, либо индейка. Салатики традиционные».

Блюда и салаты для новогоднего стола костанайцы выбирают классические. Начнем с оливье. Из овощей для этого салата необходим картофель его цена в супермаркете 130 тенге за килограмм. Нужна также морковь ее цена 200 тенге за кг.

Один из незаменимых ингредиентов в излюбленном салате оливье, без которого не обойдется ни один новогодний стол, это зеленый горошек. В среднем вот такая 400-граммовая баночка обойдется костанайцам в 500 тенге. Добавляют в оливье и колбасу. Цены на колбасные изделия разные. Тут все завит от предпочтения людей, в среднем 300 граммов колбасы обойдется в 1500 тысячи тенге. А заправляют салаты чаще всего майонезом, цена за него в супермаркете за 600 мл около 600 тенге.

Многие новогодние салаты не обойдутся без еще одного ингредиента, без яиц. Цены на них, кстати, разные. Все зависит от размера. В среднем десяток яиц обойдется костанайцам в 540 тенге.

Селедка под шубой еще один из обязательных салатов. Цена свеклы в супермаркете — 215 тенге, а главный ингредиент салата — селедка, обойдется приблизительно в 1000 тенге. Что касается горячих блюд, то тушка гуся в среднем стоит 3000 за 1 кг. Мясо говядины — 2500 тыс кг. Фарш приблизительно — 2800. Фрукты: яблоки в среднем 700 тенге за кг, цена на мандарины разная от 700 тенге до 1400 за кг, бананы — 1000 кг.

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