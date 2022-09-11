«Halyk Bank обязан выплачивать от 117 700 тенге»: информация появилась в сети

В Instagram пользователи видят рекламу о том, что отныне Halyk Bank обязан выплачивать каждому казахстанцу по 117 700 тенге ежемесячно. Это неправда, передает Tengrinews.kz со ссылкой на StopFake.

На самом деле эта реклама — дело рук мошенников и к Halyk Bank никакого отношения не имеет.

«Это орудуют мошенники! Просим быть бдительными и не переходить по указанной ссылке. Вся актуальная информация по продуктам, услугам и проводимым акциям банка доступна на сайте Halykbank.kz», — сообщили в службе поддержки клиентов банка. Также внимание следует обратить на то, что реклама распространяется не на официальном ресурсе, а от имени страницы, подписанной как The Ticket West Michigan. Это название коммерческой спортивной радиостанции, вещающей в городе Гранд-Рапидс в штате Мичиган (США). На их официальном сайте нет совершенно никакой информации, указывающей на то, что они действительно могли заказать рекламу, обещающую банковские выплаты казахстанцам. Также при переходе по ссылке, указанной в рекламе, пользователи попадают на несуществующий сайт, что говорит о том, что он уже удален либо заблокирован. Из этого следует, что заявления о том, что Halyk Bank обязан выплачивать казахстанцам по 117 700 тенге на ежемесячной основе, — фейк.

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