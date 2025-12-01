20 ноября команда Haval Kostanay отправилась не в привычный городской автосалон, а в сторону предприятия «Садчиковское» — туда, где автомобили показывают себя не на асфальте, а на земле, которая и есть их настоящая стихия.

Инициативу поддержали более сорока сотрудников предприятия — люди, для которых проходимость автомобиля часто важнее, чем форма переднего бампера.

Для тест-драйва дилер привёз сразу несколько моделей: Haval M6, Jolion, H5, Dargo X и Poer. Маршрут пролегал по просёлочной дороге, через участки с рыхлой почвой и лёгким бездорожьем. И если в городе сложно почувствовать поведение автомобиля на неровностях, то тут участники получили возможность «прощупать» машины в их естественных условиях.

Как отмечают сотрудники «Садчиковского», особый интерес вызвали внедорожные возможности моделей и их устойчивость на неровном грунте. Впрочем, вопросы были и более практические: расход топлива, доступные комплектации, условия покупки. Представители дилерского центра подробно рассказали о действующих программах и выгодах — и судя по реакции гостей, информация нашла отклик.

Почему автомобили Haval стали доступнее

Отдельный интерес вызвало недавнее снижение цен на автомобили Haval в Казахстане. Причина проста и понятна: запуск локального производства на заводе Astana Motors Manufacturing Kazakhstan в Алматы. Локализация позволила оптимизировать себестоимость и сократить логистику — результаты уже отражены в итоговой цене для покупателей.

Специальные предложения от Haval Kostanay

Сегодня в дилерском центре действуют обновлённые условия:

• Haval M6 — по программе Trade-In стоимость начинается от 7 734 300 тенге.

• Haval H6 GT — выгода по Trade-In до 3 300 000 тенге.

• Haval Dargo X — выгода по Trade-In до 3 900 000 тенге.

Количество автомобилей ограничено, и это не рекламный оборот — спрос на модели Haval стабильно растёт, особенно в регионах.

О дилере

Haval Kostanay — официальный дилер бренда, который делает ставку не только на продажи, но и на практическое знакомство с автомобилями. Формат выездных тест-драйвов здесь считают эффективным и честным: машина должна показывать себя там, где ей предстоит работать.

Партнёрский материал

Водителей просят быть осторожнее на республиканских трассах 1 декабря 2025 года на участках республиканских автодорог в Акмолинской, Костанайской и Павлодарской областях местами...