В минувшие выходные Костанай принял у себя один из самых заметных культурно-социальных проектов года — AYALA Fest, первый республиканский женский фестиваль, созданный о том, что сегодня действительно волнует современных женщин: развитие, поддержка, творчество и свобода быть собой. Формат фестиваля — молодой, независимый, честный. И именно поэтому участие в нём требует не формального партнёрства, а внутреннего согласия с идеей.

Таким партнёром и стал Haval Костанай, представив на площадке две модели казахстанского производства — Haval Jolion и Haval M6. Машины, которые в стране давно перестали быть просто «новинками», а стали частью городской жизни: практичными, доступными, собранными здесь — в Казахстане.

Пока посетительницы разбирались в программах мастер-классов, слушали лекции и участвовали в дискуссиях о личной эффективности, бизнесе, психологии и стиле жизни, автомобили Haval стояли рядом — ненавязчиво, но уверенно. Как будто и не нужно было ничего объяснять: современная комфортная машина сегодня такая же часть женской самостоятельности, как образование или собственное дело.

И да, именно в этом контексте особенно звучала новость, которую многие обсуждали на площадке: снижение стоимости моделей казахстанской сборки, включая Jolion и М6. Для семьи, для молодой женщины, для предпринимательницы — это не просто выгодное предложение, а реальный шанс сделать качественный автомобиль доступнее.

Фестиваль AYALA Fest собрал более двухсот участниц: дизайнеров, предпринимательниц, мам, лайф-коучей, блогеров, мастеров локальных брендов. Здесь проходили показы, перформансы, лекции, детские выступления — всё то, что создаёт атмосферу живого сообщества.

И именно в этой среде автомобиль перестаёт быть «транспортом» — он становится частью той самой свободы передвижения и выбора.

Пока гости рассматривали экспозицию, спрашивали про расход, про цены, про казахстанскую сборку — стало очевидно: бренду удалось попасть в тональность мероприятия.

AYALA Fest в этом году завершился аплодисментами, розыгрышами подарков и общей атмосферой светлой энергии. И если судить по реакции участниц, партнёрство с Haval Костанай стало ещё одним подтверждением: когда бизнес поддерживает культурные инициативы честно и по делу — выигрывают все.

Партнёрский материал

