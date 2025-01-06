2 января маленького жителя Зерендинского района экстренно доставили в районную больницу с жалобами на сильную рвоту и болями в животе. Рентген показал в кишечнике инородное тело.

По словам мамы, еще 31 декабря она достала изо рта сына несколько магнитных шариков, и решила, что на этом все. Как оказалось, на тот момент малыш проглотил гораздо больше опасных магнитиков. Одноразовая рвота родителей не насторожила. Они списали все на новогоднее переедание. Но ребенку стало хуже и только на третий день его привезли в больницу.

«Малыша быстро обследовали, подняли в реанимацию для подготовки к экстренной операции. Ведь прошло время и инородные тела уже «разбежались» по толстому и тонкому кишечнику. Операцию проводил наш опытный врач, заведующий отделением Ернар Кожабеков. Я ассистировал. С помощью лапораскопической стойки монитора нам удалось вытащить 39 магнитных шариков! За три дня они уже успели повредить кишечник, перфорировали его, или продырявили толстую и тонкую кишку. Что затрудняло ход операции. Поэтому она шла почти пять часов. К тому же на этой почве развился перитонит. Гной из этих ран пролился в кишечник», — рассказал детский хирург Салимжан Жакупов.

По его словам, за полгода это уже третий случай. Но ранее были 12, 24 магнитов. В этот раз почти 40.

Издание отмечает, что мальчику из Зеренды несказанно повезло. Счет его жизни уже шел на часы. При еще более позднем обращении и самолечении летальный исход был бы обеспечен.