Хищение бюджетных денег в АПК: приговор вынесен в Костанайской области

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Уголовное дело по факту хищения бюджетных денежных средств в виде субсидий в АПК окончено в Костанайской области.
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В феврале 2021 года директор ТОО «Агропром Тrade 2030» заключил договоры купли-продажи субсидируемых семян картофеля с местными товаропроизводителями. После этого он подал в Управление сельского хозяйства акимата Костанайской области переводные заявки на оплату субсидий, которые полагались в качестве возмещения затрат при покупке семян, передает informburo.kz
Следствие выяснило, что на самом деле товаропроизводители не приобретали семена у «Агропром Тrade 2030» и никогда не выращивали картофель. Некоторые компании вообще оказались бездействующими хозяйствами, а другие фермеры, упомянутые в договорах, занимаются только уборкой пшеницы.
За предоставление своих ЭЦП и утверждение договоров купли-продажи фигуранты дела обещали аграриям вознаграждение. Однако после получения субсидий 1,5 млн тенге заплатили только одному главе крестьянского хозяйства.
В целом подсудимые причинили ущерб государству в размере 96 млн тенге.
Суд признал главу ТОО «Агропром Тrade 2030» виновным. Его приговорили к пяти годам лишения свободы с запретом заниматься деятельностью, связанной с занятием материально-ответственных и руководящих должностей в коммерческих и государственных организациях, сроком на шесть лет.
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