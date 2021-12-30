Хищение субсидий в агропромышленном комплексе выявлено в Костанайской области

Департаментом экономических расследований по Костанайской области Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу выявлен факт хищения субсидий в рамках государственной программы, которая предусматривает возможность возмещения субъектам агропромышленного комплекса части инвестиционных затрат на обводнение пастбищ.

Следствием установлено, что в период с 2018 по 2019 год группа лиц, с участием руководителя ТОО в рамках госпрограммы путем обмана руководителей крестьянских хозяйств области, совершила хищение бюджетных средств свыше 161 миллионов тенге, чем причинили государству ущерб в особо крупном размере.

Фактически руководитель ТОО увеличил цену одного комплекта солнечных панелей на 94,4%, то есть в два раза.

Дело передано в суд.

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