Хищение субсидий в агропромышленном комплексе выявлено в Костанайской области

Департаментом экономических расследований по Костанайской области Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу выявлен факт хищения субсидий в рамках государственной программы, которая предусматривает возможность возмещения субъектам агропромышленного комплекса части инвестиционных затрат на обводнение пастбищ.
- Отмена уроков, прогноз погоды, постановления, события — Доставка новостей на твой смартфон! Подписывайтесь на наш Telegram-канал
Следствием установлено, что в период с 2018 по 2019 год группа лиц, с участием руководителя ТОО в рамках госпрограммы путем обмана руководителей крестьянских хозяйств области, совершила хищение бюджетных средств свыше 161 миллионов тенге, чем причинили государству ущерб в особо крупном размере.
Фактически руководитель ТОО увеличил цену одного комплекта солнечных панелей на 94,4%, то есть в два раза.
Дело передано в суд.
COVID-2019 в Казахстане
107262 - зарегистрированно
101877 - выздоровевших
1671 - летальных случаев
3463 - в Костанайской области