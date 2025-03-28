В Мажилисе депутаты подвергли критике существующую систему, при которой случаи приписок и завышения объемов медицинских услуг в рамках ОСМС рассматриваются не как преступление, а всего лишь как «дефект».

Депутат мажилиса Парламента РК Бакытжан Базарбек обратился к министру здравоохранения Акмарал Альназаровой.

«Как так получилось, что хищения бюджетных средств, всякие приписки, завышения медуслуг и все те или иные коррупционные факты, которые должны быть основанием для привлечения к уголовной ответственности, но они, на уровне приказа министра здравоохранения от 24 декабря 2020 года, приравнены не к хищениям, а к дефектам?! В качестве примера открываем классификатор, 16 пункт. Дефект 5.0 — неподтвержденный случай оказания медицинской помощи, услуги. Фактически медуслуги не оказаны, но медорганизация деньги получила. 16 пункт он гласит, что в случае проведения мониторинга оказания услуг, если все-таки дефект был выявлен — там материал не направляется в правоохранительные органы, а всего лишь уменьшается сумма. Материалы в правоохранительные органы вы направляете только тогда, когда по коду дефекта 5.0 на сумму превышает 200-кратный размер МРП», — возмутился депутат Бакытжан Базарбек.

Это означает, что при выявлении фактов хищений материалы не передаются в правоохранительные органы, что фактически позволяет медицинским организациям уходить от уголовной ответственности.

«Другими словами, по этому приказу у вас преступление не является преступлением, а дефектом. На основе этого приказа очень многие медорганизации выводят огромные бюджетные средства и не несут никакой уголовной ответственности», — сказал депутат Бакытжан Базарбек.

Глава Минздрава Акмарал Альназарова обещала приказ пересмотреть.

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