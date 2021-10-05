Хлеб может подорожать в Казахстане

Хлеб высшего сорта в Уральске подорожал на 10 тенге. Как отметили корреспонденты, цену поднял лишь один производитель, однако вскоре и другие хлебопеки могут поменять ценники. Они утверждают, что пекут на старых запасах муки. Сейчас буханка высшего сорта стоит 135−140 тенге. Так называемый социальный хлеб продается по 80.

По информации телеканала, печет его только одна пекарня, причем делает это на свои средства. Производитель утверждает, что себестоимость дороже на 25 тенге. Сообщается, что мука из стабфонда на эти цели не выделяется уже несколько лет.

«Если я и подниму после Нового года, ну, 90 он будет стоить. А высший сорт, если уж на то пошло, конкретно наша организация еще не поднимала. Подняли, большинство подняли цены. Я тоже буду поднимать», — заявил директор хлебопекарни Олег Талецкий.

Производители макаронных изделий поддерживают тех, кто печет хлеб. В цену их продукции тоже включены постоянно дорожающие газ, свет, дизтопливо. Подорожала и мука. Как считают мукомолы, рост цен обоснован, тем не менее, они пытаются его сдерживать.

«Зерно повысилось на 50%, можно сказать, на 45−50, а мука повысилась всего на 12−15%. Где здесь логика? Куда деваться?» — задается вопросом начальник финансово-аналитического отдела АО «Желаевский комбинат хлебопродуктов» Талап Сапин.

В сложившейся ситуации винят засуху. По этой причине было собрано на 30 процентов меньше урожая пшеницы, чем в прошлом году. «Для сравнения, в прошлом году мы по озимой пшенице собрали более 20 центнеров с гектара. Расходы на 1 гектар в этом году больше, чем в прошлом году. Сами можете посчитать, в прошлом году 20 центнеров, в этом году 7 центнеров. Это, конечно, все отразится на рыночной стоимости произведенной пшеницы», — прокомментировал замруководителя управления сельского хозяйства ЗКО Денис Умашев.

Как отметили корреспонденты, на севере страны тоже жалуются на неурожай. Тем не менее, в ассоциации зернопереработчиков не исключают, что дефицит создается искусственно. Производители могут придерживать зерно у себя, ожидая дальнейшего роста цен.

«Примерно к Новому году стоимость пшеницы может вырасти до 150 тысяч тенге, соответственно, возрастут также не только хлеб в цене, но и вся потребительская корзина. Потому как и яйца, яйцо столовое, и молочная продукция — все зависит от стоимости пшеницы», — заявила вице-президент Союза зернопереработчиков РК Таисия Колегова.