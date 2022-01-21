Хлеб подорожал в Казахстане

За 2021 год производство хлеба в Казахстане упало почти на 15%. В то же время стоимость хлеба выросла на 7%, сообщает zakon.kz.

По данным исследования Energyprom.kz, за январь-ноябрь 2021 года в стране произвели 483,6 тыс. тонн свежего хлеба — сразу на 14,8% меньше, чем годом ранее.

В региональном разрезе больше всего хлеба произвели в Туркестанской области: 119,8 тыс. тонн. В тройке лидирующих регионов также оказались Алматы (56,8 тыс. тонн) и Актюбинская область (46,6 тыс. тонн), –говорится в сообщении. Аналитики отмечают, что производство хлеба сокращается уже пятый год подряд.

Кроме того, согласно исследованию, в декабре 2021 года стоимость хлеба выросла на 7,4% за год и на 0,4% за месяц.

В том числе ржано-пшеничный хлеб подорожал на 11,6% за год, пшеничный хлеб из муки высшего сорта — на 7,4%, из муки первого сорта — на 6,9%.

В региональном разрезе сильнее всего ощутили рост цен жители столицы (где хлеб подорожал на 19,3% за год), а также Северо-Казахстанской (на 14%) и Акмолинской (на 12,8%) областей. Наименьший рост цен был зафиксирован в Западно-Казахстанской области: на 1,5%, – отмечено в публикации.

Стоимость пшеничного хлеба из муки высшего сорта составила 273 тг за кг, из муки первого сорта — 164 тг, стоимость ржано-пшеничного хлеба — 340 тг.

Среди крупных городов самый дорогой хлеб в столице, самый дешевый пшеничный хлеб из муки высшего сорта – в Актобе, – заключили эксперты.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в Одноклассники, Фейсбук , Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.