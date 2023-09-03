Хлебопекарни в Костанае отказываются от выпечки социального хлеба

Уже не один год «СПК «Тобол» осуществляет выдачу муки из стабфонда пекарням, которые занимаются выпечкой социального хлеба. Бизнесмены берут муку по 100 за 1 кг.

При этом, как отмечают в стабфонде, с начала года хлебопекарни Костаная значительно уменьшили выборку муки. За это время они взяли примерно 990 тонн, хотя в прошлом году за аналогичный период -1 690 тонн.

«При этом хотел пометить, что имеется ряд акиматов, которые объемы увеличили по сравнению с прошлым годом. и здесь сразу же хотел бы пояснить, что мы продукты отпускаем строго по заявкам от акиматов городов и районов, то есть снижение выборки того или иного продукта зависит от работы в регионах акиматами с местными субъектами предпринимательства», — сообщил директор АО «СПК «Тобол» Айбек Темирбеков.

В акимате Костаная называют причину такой ситуации — две пекарни из одиннадцати отказались печь социальный хлеб. Если ранее в сутки в город его поставлялось 13 тыс. буханок, то сейчас 8,7 тыс.

«В связи с тем, что мука по 100 тенге — это малая их часть затрат при выпечке социального хлеба по калькуляции пекарен выходит булка 125 тенге. Не выгодно и они отказываются производить. Пекарни, мощности есть, но для города этого не хватает», — сказал главный специалист отдела предпринимательства акимата Костаная Куаныш Акижанов.

Этот хлеб отправляют в 37 торговых точек. В среднем на один магазин, отмечают в акимате, приходится 235 булок социального хлеба. И чаще всего это супермаркеты. Нехватка больше 4 тыс. булок хлеба, продолжают специалисты, ощущается. В прошлом году социальный хлеб производили 14 пекарен, сегодня их число снизилось до девяти. Как комментируют сами хлебопеки, чтобы сделать социальный хлеб рентабельным для них, нужно либо повысить его стоимость с 90 до 125 -135 тенге за булку, либо снизить стоимость социальной муки со 100 тенге до 50.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в Одноклассники, Фейсбук , Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.