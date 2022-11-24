Хлопок в отопительном котле произошёл в Аркалыке

Акимат Аркалыка прокомментировал случай, который произошёл на ТЭЦ.

Информация размещена в инстаграм аккаунте arkalyk.news

«Около 17:00 часов в городском ТЭЦ , в отопительном котле произошёл незначительный хлопок, вследствие чего была разрушена обмуровка котла. Второй водогрейный и три паровых котла не пострадали. Обошлось без жертв и травм работников. На подачу тепла и воды данная неисправность не повлияет. Ремонтные работы будут произведены в рабочем порядке, о ходе ремонта сообщим дополнительно из официальных источников», — говорится в сообщении.

Так же Акимат Г.Аркалык Просит жителей не распространять в социальных сетях фейковую информацию о проишествии.

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