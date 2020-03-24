«Хочу предупредить всех!» Министр разъяснил возобновление работы рынков и ТЦ

Глава Министерства торговли и интеграции Казахстана Бахыт Султанов объяснил снятие запрета на работу торговых центров и рынков во всех городах республики, кроме закрытых на карантин Нур-Султана и Алматы. С разъяснениями министр выступил на своей странице в Facebook.

«Сегодня возникло очень много вопросов в отношении решения возобновить работу крупных торговых объектов на территориях, где не объявлен карантин. В связи с чем считаю нужным пояснить принятое нами решение.

Торговые объекты в городах Нур-Султан и Алматы работать будут в текущем режиме карантина, как и было решено оперативными штабами акиматов.

Сегодня пользователи социальных сетей разделились на два лагеря: сторонников изоляции и противников закрытия торговых точек.

Но в условиях распространения вируса нам приходится балансировать между необходимостью защитить граждан от расползающейся инфекции COVID-19 и недопущения роста безработицы и сокращения доходов населения.

Кроме того, мы учитывали, что уже принятые жесткие меры карантина (закрытие городов Нур-Султан и Алматы, контроль за всеми прибывающими в страну) дают результат. Усиление санитарного контроля позволяет сдерживать рост распространения коронавируса — болезнь подтверждена только у недавно прибывших из-за рубежа граждан и их контактных лиц.

В связи с тем, что санитарно-эпидемологические и медицинские службы оперативно выявляют и блокируют все возможные риски, мы приняли решение на территориях, где нет карантина, не приостанавливать деятельность крупных объектов торговли.

Это позволит сотрудникам торговых объектов продолжать, хоть и ограниченно в условиях резкого уменьшения потока посетителей, но все же работать и обеспечивать свои семьи.

На сегодняшнем расширенном заседании Государственной комиссии по обеспечению режима чрезвычайного положения Президент страны К.К.Токаев дал ряд поручений государственным органам и выдвинул программу действий в условиях ЧП. Основной лейтмотив ее — баланс между жесткими изоляционными мерами и масштабной поддержкой предпринимателей и населения, в том числе через сохранение рабочих мест там, где это не угрожает распространением вируса.

При этом, еще раз подчеркну требование по введению усиленных санитарных и дезинфекционных мерах в условиях рынков, магазинов и аптек. Глава государства сегодня также поручил акиматам перепрофилировать на дезинфекцию имеющуюся коммунальную технику, с особым упором на рынки и прилегающие территории.

Весь персонал должен работать в масках и перчатках. Каждые три часа специальными дезинфекционными средствами нужно обрабатывать все поверхности (полы, столы, стулья, лифты и т.п.). Установить санитайзеры для обработки рук.

Важное требование — не допускать образования очередей: не более 5 человек с соблюдением расстояния между ними не менее одного метра.

Полный список требований к функционированию объектов торговли и сферы услуг можете посмотреть на сайте МТИ или Минздрава.

Еще раз хочу предупредить всех!

Открытие магазинов и рынков не означает, что можно работать, не соблюдая правила режима ЧП. К тем, кто не будет исполнять рекомендации, будут приниматься меры вплоть до закрытия магазинов и торговых домов. Да, это крайние меры. Но усиление санитарных мер — ключевое условие возможности работать в условиях распространения вируса», — написал министр (орфография и пунктуация сохранены. — Прим.).

В понедельник, 23 марта, торговым центрам и рынкам вне карантинных зон разрешили работать во время чрезвычайного положения.

Крупные торговые объекты площадью не менее 2000 квадратных метров ограничивают время работы с 10.00 часов до 18.00 часов и работают с усилением санитарных и дезинфекционных мер с полным осуществлением функций.

Находящиеся в них объекты, реализующие продукты питания, лекарственные средства и непродовольственные товары, работают в обычном режиме с усилением санитарных и дезинфекционных мер.

Непродовольственные рынки ограничивают время работы с 11.00 часов до 17.00 часов и работают с усилением санитарных и дезинфекционных мер.

Минимаркеты, магазины у дома работают в обычном режиме с усилением санитарных и дезинфекционных мер. Объекты общественного питания работают с ограничением деятельности.

На территориях, где введен карантин (Нур-Султан и Алматы), данные правила действовать не будут.

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