Хочу зарабатывать 200 тысяч тенге. Жительница Костаная попалась на уловки мошенников

— Вчера, 14:30
Изображение для новости: Хочу зарабатывать 200 тысяч тенге. Жительница Костаная попалась на уловки мошенников

Фото пресс-службы ДП Костанайской области

На территории Костаная наблюдается рост интернет-мошенничеств. Практически 44% всех преступлений относится к интернет мошенничествам. Об этом сообщил начальник управления полиции Костаная Булат Иманов. 

В Костанайской области именно в областном центре регистрируется 50% всех интернет-мошенничеств. С начала года за указанный период на территории города зарегистрировано 584 интернет-мошенничества.

«Жительница нашего города — пенсионерка, у нее были накопления, порядка где-то 6 млн тенге. Она нашла в соцсетях объявление о том, что КазАвтоПром помогает зарабатывать пенсионерам. Она оставила свои данные на этом сайте, ей позвонили, сказали — сколько вы хотите зарабатывать в месяц? Она сказала — я хочу заработать 200 тыс. тг. После этого попросили ее вложить туда 51 тысяч тенге она вложила. И, ее в течении недели раскачивали, раскачивали, и в течении недели все 6 млн с ее счета были сняты», — рассказал Булат Иманов.



