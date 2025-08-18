На территории Костаная наблюдается рост интернет-мошенничеств. Практически 44% всех преступлений относится к интернет мошенничествам. Об этом сообщил начальник управления полиции Костаная Булат Иманов.
В Костанайской области именно в областном центре регистрируется 50% всех интернет-мошенничеств. С начала года за указанный период на территории города зарегистрировано 584 интернет-мошенничества.
«Жительница нашего города — пенсионерка, у нее были накопления, порядка где-то 6 млн тенге. Она нашла в соцсетях объявление о том, что КазАвтоПром помогает зарабатывать пенсионерам. Она оставила свои данные на этом сайте, ей позвонили, сказали — сколько вы хотите зарабатывать в месяц? Она сказала — я хочу заработать 200 тыс. тг. После этого попросили ее вложить туда 51 тысяч тенге она вложила. И, ее в течении недели раскачивали, раскачивали, и в течении недели все 6 млн с ее счета были сняты», — рассказал Булат Иманов.
